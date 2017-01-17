Порошенко домовився з президентом Швейцарії пришвидшити повернення активів посадовців часів Януковича в Україну

Президент України Петро Порошенко заявляє, що домовився з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард пришвидшити спільні кроки з розслідування злочинів режиму екс-президента Віктора Януковича та повернення активів в Україну.

Про це Порошенко повідомив журналістам у Давосі за підсумками переговорів з президентом Швейцарії.

«Ми домовились прискорити спільні кроки по розслідуванню злочинів попередньої влади (України)», - заявив він.

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«Ми позначили чіткі графіки та координацію співпраці Міністерства юстиції та Генеральної прокуратури, які мають швидше привести до відповідного результату і реституції, повернення цих грошей (заморожених активів колишніх високопосадовців режиму Януковича, що знаходяться у швейцарських банках – УНІАН) до України», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, Генеральна прокуратура отримала копію заяви на той час президента України Віктора Януковича з проханням ввести російські війська в Україну.

"Так, Головна військова прокуратура отримала через Постійне представництво України офіційний лист секретаріату ООН з наданням українській стороні завіреноі офіційною печаткою ООН фотокопії заяви Януковича від 01.03.2014 з проханням ввести війська Російської Федерації в Украіну та всі офіційні матеріали, які були додані від РФ до заяви представника РФ в ООН Чуркіна!", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Він підкреслив, що всі отримані українським слідством матеріали визнані ООН офіційними документами, які надала РФ.