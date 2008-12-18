З Нашої України намилилися одразу троє нардепів?

Після вчорашньої заяви Віктора Ющенка про те, що на другому етапі з`їзду партії «Наша Україна» (він має відбутися наступного тижня) необхідно розглянути питання про виключення з партії нашоукраїнців, які поставили свої підписи за коаліцію БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина, одразу кілька народних депутатів від НУ підтвердили готовність добровільно залишити лави партії.

Серед таких Роман Зварич, який не ставив свій підпис під угодою, але має претензії до роботи президента і його секретаріату. "Моя однозначна позиція розходиться з позицією Віктора Ющенка. Думаю, на цьому етапі фракція, яка називає себе президентською, не можна самоусуватися від процесів, що відбуваються в країні, - наводить слова нардепа Комерсант-Україна. – Тому я повинен зробити вибір, і якщо до п`ятниці (19 грудня. – Ред.) не зустрінуся з президентом, то буду вимушений публічно заявити про вихід з партії".

За інформацією видання, подати заяву про вихід з НУ готовий і один із заступників глави фракції НУНС – Руслан Князевич. Вчора також підтвердив свою готовність розпрощатися з "Нашою Україною" депутат Павло Жебрівський, який раніше теж заявляв, що має намір здати свій партквиток, оскільки до його думки в партії перестали прислухатися.

«Насправді зараз багато членів партії готові написати заяви про вихід з «Нашої України», - зізнався один з "нашоукраїнців", що підтримали створення коаліції. За його словами, це викликано тим, що партія розвалюється, відсутнє необхідне фінансування, а на регіональні виконкоми чинить тиск секретаріат президента, який нібито вимагає співпраці з партією "Єдиний центр".

Проте не всі депутати від "Нашої України", які підтримали коаліційну угоду, готові покинути ряди партії добровільно. "Поки ніяких рішень щодо проведення з`їзду президія партії не ухвалювала, - зауважив Юрій Ключковський. – Сам я не хочу виходити з партії. Думаю, заочно мою справу ніхто не розглядатиме".