З Нашої України намилилися одразу троє нардепів?
Один буде триматися до останнього
|Роман Зварич
Серед таких Роман Зварич, який не ставив свій підпис під угодою, але має претензії до роботи президента і його секретаріату. "Моя однозначна позиція розходиться з позицією Віктора Ющенка. Думаю, на цьому етапі фракція, яка називає себе президентською, не можна самоусуватися від процесів, що відбуваються в країні, - наводить слова нардепа Комерсант-Україна. – Тому я повинен зробити вибір, і якщо до п`ятниці (19 грудня. – Ред.) не зустрінуся з президентом, то буду вимушений публічно заявити про вихід з партії".
|Руслан Князевич
«Насправді зараз багато членів партії готові написати заяви про вихід з «Нашої України», - зізнався один з "нашоукраїнців", що підтримали створення коаліції. За його словами, це викликано тим, що партія розвалюється, відсутнє необхідне фінансування, а на регіональні виконкоми чинить тиск секретаріат президента, який нібито вимагає співпраці з партією "Єдиний центр".
Проте не всі депутати від "Нашої України", які підтримали коаліційну угоду, готові покинути ряди партії добровільно. "Поки ніяких рішень щодо проведення з`їзду президія партії не ухвалювала, - зауважив Юрій Ключковський. – Сам я не хочу виходити з партії. Думаю, заочно мою справу ніхто не розглядатиме".