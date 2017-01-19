Гройсман наприкінці тижня планує піти у відпустку

Про це повідомив прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук на своїй сторінці у Facebook.

Відпустка, за словами Столярчука, пов’язана з бажанням Гройсмана відзначити свій день народження у родинному колі.

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«З радянських часів у нас склалась погана традиція, коли в день народження високопосадовця всі йдуть його вітати лише заради того, щоб відмітитись - "засвідчити свою повагу". Чим вища посада, тим довша черга. Володимир Гройсман давно вирішив, що цю традицію треба ламати», - зазначив Столярчук.

За його словами, Гройсман започаткував власну традицію брати відпустку на день народження багато років тому, ще на посаді міського голови Вінниці.

«Не був винятком і минулий рік, коли Володимир Гройсман працював уже в парламенті, не стане винятком і цей рік. Тож наприкінці цього тижня прем'єр на декілька днів візьме традиційну відпустку і, як завжди, ці дні проведе в кругу сім’ї. А з понеділка повернеться до виконання своєї повсякденної роботи», - додав прес-секретар.

Гройсман народився 20 січня 1978 року у Вінниці.