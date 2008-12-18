У ВР наростає напруга: депутати готуються блокувати трибуну

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН проводить нараду з лідерами фракцій щодо створення у парламенті тимчасової слідчої комісії стосовно ситуації у банківській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, також на цю нараду запрошені голова Комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Микола АЗАРОВ і голова комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Олександр ЄФРЕМОВ.

Сесійне засідання Верховної Ради триває. На ньому головує перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Необхідність проведення наради у В.ЛИТВИНА була зумовлена тим, що ряд фракцій наполягали на необхідності прийняття вже сьогодні рішення парламенту щодо створення такої ТСК.

Водночас О.ЄФРЕМОВ зазначив, що комітет розглянув два проекти постанови з даного питання, але не підтримав їх, оскільки в них не дотримано норм регламенту. За його словами, фракціями не були запропоновані представники до цієї комісії, а також порушено деякі регламентні норми.

Під час обговорення даного питання у сесійній залі народні депутати від БЮТ почали збиратися з метою блокування трибуни в разі, якщо питання ТСК не розглядатиметься сьогодні в парламенті.

Тоді В.ЛИТВИН і запропонував провести таку нараду й узгодити позиції.