Яценюк пропонує план з 5 пунктів для стабілізації валюти

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) пропонує вжити жорстких заходів для стабілізації ситуації на валютному ринку.

Про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні у прямому ефірі радіо “Ера FM”.

“Для того, щоб вирішити ситуацію з курсом, треба зробити перше і негайно: у Президента України скликати голову Національного банку, прем’єр-міністра, відповідних членів Ради Національного банку, міністра фінансів, людей, відповідальних за макроекономічну і валютно-курсову політику, і затвердити чіткий план дій. Цей план може складатися з 5 пунктів”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, перший і найважливiший пункт повинен стосуватися діяльності НБУ. “Необхідно зупинити необдумане рефінансування, бо це фактично – друк грошей. Друге – необхідно закрити кордони по виводу капіталу, а за останні три місяці за український кордон вивели близько 3 мільярдів доларів”, – пояснив він.

Крім того, на думку А.ЯЦЕНЮКА, слід негайно вжити заходів щодо стабілізації гривневого і доларового курсу саме в обмінних пунктах. “Людина повинна прийти і знати, що там є валюта. Задля цього Нацбанк повинен робити ті ж заходи, які були у 2004 році. Я в 2004 році (А.ЯЦЕНЮК у 2004 році керував Нацбанком – УНІАН) просто купував готівкову валюту і продавав її комерційним банкам”, - додав депутат.

А.ЯЦЕНЮК також вважає, що уряд повинен зупинити політику “накачування грошима економіки”. “Знову виплатили компенсації по Ощадбанку... Куди ці гроші пішли? Я вам скажу – на валютний ринок. Фактично заробітна плата виплачується у вугільній та в інших галузях також за рахунок кредитних коштів – це надруковані гроші. Якщо ми не перестанемо друкувати – ми не зможемо зупинити курс”, - вважає він.

“І саме останнє - це довіра до влади. Якщо немає довіри до органів влади, починаючи від уряду і закінчуючи Національним банком, ніхто не повірить в те, що курс стабілізується. Якщо ці 5 пунктів будуть затверджені і всі на себе візьмуть відповідальність, і наступного тижня буде стабілізація курсу і банківської системи – тоді кадрове питання (щодо голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА – УНІАН) не повинне і не може стояти. Зараз під кадровим питанням кожен же себе вже бачить в кріслі голови Нацбанку, а курс до лампочки”, - впевнений А.ЯЦЕНЮК.

Депутат нагадав, що при підписанні угоди з Міжнародним валютним фондом була чітко узгоджена валютно-курсова політика України. “Чітко треба розуміти, що національна економіка при курсі 11 гривень за долар не виживе. Кредити не повернуть, тому що 65% кредитного портфелю номіновані в доларах. Як людина, яка взяла, умовно кажучи, 10 тисяч доларів, поверне сьогодні кредит? Це було 50 тисяч гривень, а сьогодні це 110 тисяч гривень. Це абсолютно рве ситуацію. Коли ми підписували з МВФ – було чітко узгоджено, і ми могли досягнути цього параметру... На кінець року максимальний курс 6,7 гривень. Але непродумані, неефективні дії привели ринок до тотального нерозуміння, тотальної недовіри і валютних спекуляцій”, - впевнений А.ЯЦЕНЮК.