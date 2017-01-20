Глава Генштабу ЗСУ відповів на відмову Інтерполу оголосити його у розшук: швидше ватажків "орків" затримають для Гааги

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Черговий провал задзеркального неправосуддя. Швидше ватажків "орків" затримають для Гааги (Міжнародного кримінального суду - Ред.)", - наголосив Муженко.

Нагадаємо, Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженко за запитом Росії.

Як повідомляв УНІАН, для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Анатолія Пушнякова, колишнього командувача Національної гвардії України Миколи Балана і низки інших громадян України.