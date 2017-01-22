Луценко повідомив нові подробиці у справі Януковича і назвав дату закінчення слідства

Про це повідомляє ТСН.

Луценко розповів, що слідчі зібрали докази, які свідчать про те, що підготовка російського вторгнення в Україну почалася задовго до протистояння на Майдані й втечі Януковича.

"Як законно обраний президент України заявляю, що через події на Майдані, незаконне захоплення влади в Києві, Україна опинилася на порозі громадянської війни, в країні хаос і анархія, права людей та безпеки під загрозою, особливо в Криму і на Південному Сході. Під впливом західних країн здійснюється терор і насильство, людей переслідують з політичних мотивів, у зв'язку з цим звертаюся до президента Росії Путіна з проханням використовувати збройні сили РФ для відновлення закону, миру, правопорядку, захисту населення України", - процитував Януковича генпрокурор.

Луценко стверджує, Україна отримала листа із офіційною печаткою ООН, яке говорить про те, що лист за підписом Януковича був на прохання представника російської делегації Чуркіна внесений як офіційний документ Ради безпеки ООН.

"Це легітимізує той факт, що саме Янукович закликав війська РФ вторгнутися на територію України.За цей час ми допитали 32 свідка, які дають вичерпну картину про те, як Янукович здійснював державну зраду. Важливі свідчення дав, наприклад, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Ось позавчорашній його допит, в якому він видає розписку Януковича про те, що він відмовляється від державної охорони станом з 24 лютого 2014 року. Це повністю спростовує всю його брехню у зверненні до Путіна про те, що хтось комусь погрожує.", - наголосив Луценко.

Читайте такожСуд дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі Януковича про держзраду

За його словами, особистий підпис Януковича, переданий міністру внутрішніх справ Авакову, свідчить про те, що він втік з Києва і прийняв рішення перейти на бік ворога РФ фактично під його охорону.

"Також ми допитали двох депутатів Держдуми РФ. Вони свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення", - зазначив Луценко.

Протягом лютого ГПУ має намір провести остаточні необхідні допити та експертизи, після цього справу буде передано до розгляду суду.