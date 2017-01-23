Проросійського президента ПАРЄ проситимуть звернутися до РФ щодо кожного затриманого в Криму

Про це в коментарі власному кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні в Страсбурзі обраний віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи український депутат Георгій Логвинський після завершення круглого столу "Тортури, зникнення, переслідування: Крим просить справедливості".

В ході круглого столу була представлена відповідна детальна інформація з конкретними випадками, зокрема, у справах Ільмі Умерова, Євгена Панова, Ахмета Чийгоза.

"Інформацію, яку ви зараз почули, ми направимо особисто президенту Аграмунту і будемо просити, щоб він з власним листом звернувся по кожній затриманий особі до Російської Федерації", - сказав Логвинський.

У цьому зв'язку він вказав, що тут, у Страсбурзі, є представництва всіх 47 країн ПАРЄ, у тому числі і представництво РФ. "Через посла він (Аграмунт) повинен звернутися до президента Путіна, до голови Держдуми, щоб вони відповіли на це питання. Я впевнений, що ми повинні використати будь-які важелі, щоб вплинути на ситуацію", - наголосив Логвинський.

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При цьому депутат висловив впевненість, що затримання цих людей є "політичним рішенням". "Вони утримують наших людей в якості заручників, щоб потім мати можливість торгуватися, як крадії на ринку, щоб виторгувати собі відповідні позиції", - підкреслив він.

Зазначимо, переобраний президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт заявив про бажання діалогу з російською делегацією в рамках "міжпарламентської платформи" з метою її повернення до Асамблеї.