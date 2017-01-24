У Польщі пояснили розсекречений документ щодо проросійського курсу політики

Про це у Twitter написав екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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"Пам'ятайте, документ з'явився ще до війни між Грузією і Росією. Росія тоді хотіла укласти Угоду про вільну торгівлю з ЄС", – написав він.

Окрім того Сікорський зазначив, що такий проросійський поворот на південному сході ЄС стався у 2009 році. За його словами, президент РФ Володимир Путін розглядав цей регіон у якості чималого геополітичного виклику для Росії.

Tylko pamiętajmy, że notatka została napisana przed wojną rosyjsko-gruzińską. Rosją zabiegała jeszcze o umowę o wolnym handlu z UE. https://t.co/7L3tdgYcho — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 24 січня 2017 р. Taki zwrot prorosyjski, że w 2009 roku przekonalismy całą UE do Part. Wsch., co Prez.Putin uznał na największe wyzwanie geopolityczne Rosji. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 24 січня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, міністерство закордонних справ Польщі опублікувало секретний документ "Тези про політику Республіки Польща в Росії і Україні", датований 2008 роком, який, як зазначають у відомстві, "був початком переходу уряду Дональда Туска від проукраїнської зовнішньої політики, до політики проросійської".