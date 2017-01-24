У Польщі опублікували документ про відмову від проукраїнської зовнішньої політики та перехід до проросійського курсу (документ)

Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало секретний документ "Тези про політику Республіки Польща в Росії і Україні", датований 2008 роком, який, як зазначають у відомстві, "був початком переходу уряду Дональда Туска від проукраїнської зовнішньої політики, до політики проросійської", повідомляє PAP.

У жовтні 2015 року були зняті обмеження щодо секретності документа. При цьому, за словами теперішнього очільника польського МЗС Вітольда Ващиковського, за допомогою документа, тодішні посадовці сподівались підняти репутацію на Заході.

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«Ці тези стали початком відмови від проукраїнської політики на користь політики проросійської. Автори не мали ілюзій щодо успіху, але визнали, що "проросійськість" має стати своєрідним інструментом, трюком для Заходу, хотіли таким чином отримати більш високу репутацію на Заході", – сказав Ващиковський.

У той же час посадовець наголосив, що документ наповнений помилковими твердженнями.

"Автори документа стверджують, що сучасна Росія не керується месіаністичною ідеологією чи іншою ідеологією такого типу ... Це вкрай помилкова теза», - підкреслив він, додавши, що хибною є теза і про те, що польсько-українські стосунки є неважливими та дрібними.

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"Абсолютно помилковою тезою є те, що Росія не буде готова ризикнути зіткнутися з об'єднаною Європою і Заходом, вже через кілька місяців ми мали Грузію, а тепер вже маємо три роки війни в Україні", - підкреслив Ващиковський.

Як повідомляв УНІАН раніше, польське міністерство закордонних справ не задоволене роз’ясненнями, отриманими від посольства РФ у Польщі щодо слів Путіна про те, що він особисто слухав розмови у кабіні пілотів Ту-154, який розбився під Смоленськом 2010-му році. Про це заявив глава польського МЗС Вітольд Ващиковський.

"Звичайно, ми не задоволені поясненнями російського посольства, тому що вони не пояснюють цього виступу президента Путіна, який зовсім по іншому (...) коментував "записи розмов у кабіні пілотів президентського Ту-154 – ред..). Ми (Польща – ред..) не має у своєму розпорядженні таких записів", – сказав Ващиковський.