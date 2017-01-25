Євродепутат: скасувати санкції проти Росії означає віддати Україну

Про це заявив чинний голова комітету Європарламенту з закордонних справ Ельмар Брок в інтерв'ю виданню Deutsche Welle.

"Дивіться, це означає віддати Україну в обмін на скорочення Москвою частини її ядерного арсеналу. Мені здається, що така угода не має сенсу", - заявив євродепутат.

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Так Брок прокоментував пропозицію президента США Дональда Трампа, яку той висловив в інтерв'ю британському виданню The Times ще до своєї інавгурації.

"Мені буде цікаво спостерігати за ходом дебатів в американському Сенаті з цього приводу. Що скажуть (критично налаштовані до Росії представники Республіканської партії. - Ред.) сенатори Коркер і Маккейн", - додав Брок.

Він також наголосив, що санкції проти Москви були запроваджені з метою виконання мінських домовленостей. "Ми можемо зняти санкції, якщо це буде зроблено. Це ціна", - зазначив депутат.

Окрім того, Брок назвав війну в Сирії завершеною після "завершення війни проти поміркованих сил". На його думку, "Росія в якійсь мірі знехтувала дипломатичним рішенням на користь військового". Водночас євродепутат закликав Москву зайняти конструктивну позицію на мирних переговорах щодо розв'язання сирійського конфлікту.

"Я вважаю, що Росія повинна розуміти, що недотримання міжнародних правових норм, затягування мирних переговорів, які б враховували інтереси всіх сторін, - не найкраще підґрунтя для пошуку довгострокових рішень щодо Сирії", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.