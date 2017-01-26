Порошенко закликав Європарламент підтримати Україну

Про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка з президентом Європарламенту Антоніо Таяні, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент привітав Таяні з обранням на посаду і висловив сподівання на продовження рішучої підтримки з боку Європарламенту України у питанні відновлення територіальної цілісності та поглиблення відносин з Євросоюзом.

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Лідери обговорили перспективи завершення Європейським Союзом процедур, необхідних для запровадження безвізового режиму для громадян України, а також набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Порошенко подякував Європарламенту за дотримання політики невизнання анексії Росією Криму та звернувся з проханням активно протидіяти репресіям та порушенням прав людини Росією щодо громадян України, в тому числі кримських татар, а також сприяти звільненню всіх незаконно утримуваних на території Російської Федерації заручників.