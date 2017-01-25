МЗС вимагає від РФ негайно припинити репресії проти журналістів на окупованих нею територіях

Про це йдеться в коментар МЗС щодо засудження в ПАРЄ та ОБСЄ порушень у галузі свободи ЗМІ на незаконно окупованих Росією територіях України.

«Погіршення ситуації у сфері свободи ЗМІ та безпеки журналістів в окупованому Криму викликає серйозне занепокоєння в Україні та усьому цивілізованому світі», - наголосили у відомстві.

В МЗС заявляють про повну підтримку вимогу ПАРЄ до російської влади негайно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка, а також припинити на окупованому Кримському півострові кримінальне переслідування журналістів Ганни Андрієвської, Наталі Кокоріної та Миколи Семени за надуманими звинуваченнями у «сепаратизмі».

«Серед наведених у Резолюції ПАРЄ фактів – погіршення ситуації у сфері свободи, спричинених діями держави-окупанта, зазначеного, зокрема, закриття телеканалу АТР та інших кримськотатарських ЗМІ», - зазначається у повідомленні.

«Останніми підтвердженнями високого рівня стурбованості ситуацією, що виникла внаслідок збройної агресії Росії проти України, стали Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи 2141 (2017) «Напади на журналістів та свободу ЗМІ в Європі», ухвалена 24 січня 2017 року, та заява представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович, оприлюднена того ж дня», - підкреслили в МЗС.

Читайте такожПАРЄ прийняла резолюцію щодо України, прихильникам РФ не вдалося відкоригувати текст

У відомстві зауважили, що зокрема, наголошуючи у своєму документі на погіршенні ситуації із свободою преси в Європі, ПАРЄ окрему увагу звертає на кричущі порушення прав людини і основних свобод на окупованих територіях України – як в Криму, так і в окремих районах Донецької і Луганської областей, де, зокрема, триває пригнічення свободи ЗМІ, а журналісти залишаються серед найбільш вразливих об’єктів для репресій з боку російської окупаційної влади.

«У своїй заяві представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович також засуджує репресивні практики окупаційного режиму в Криму та на Донбасі. Зокрема, нею піддано критиці обмеження доступу до інформації, плюралізму думок та погіршення ситуації з безпекою журналістів. Цілком поділяємо висловлену Дунею Міятович думку стосовно справи Миколи Семени про неприпустимість переслідування журналіста за вираження власних думок та необхідність зняття з нього усіх обвинувачень», - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України також закликає міжнародні організації продовжувати уважно відстежувати проблематику прав людини та основних свобод на незаконно окупованих Росією українських територіях України під постійним контролем та домагатися безперешкодного доступу туди для здійснення постійного міжнародного моніторингу ситуації у цій галузі.

Читайте також"Друзі РФ" у ПАРЄ пропонують зміни до української резолюції

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Міятович засудила триваюче погіршення свободи висловлювань, свободи ЗМІ та безпеки журналістів в окупованому Криму та на Донбасі.

За її словами, особливу стурбованість викликають безперервні загрози та залякування на адресу співробітників ЗМІ, а також арешти блогерів Едуарда Нєдєляєва та Геннадія Беницького бойовиками "ЛНР".

Вона закликала усіх відповідальних за закон і порядок у цих районах, припинити знищення свободи ЗМІ та зробити все можливе, щоб гарантувати безпеку журналістам.