У МінТОТ пояснили, чому не можна визнати непідконтрольні території Донбасу окупованими (інфографіка)

Є міжнародні документи, де чітко вказано, у чому різниця між прямою окупацією та іншими способами ведення конфлікту, розповів він в інтерв'ю "Українській правді".

"Так, у Криму відповідно до норм міжнародного права присутня класична окупація. Не ховаючись ні від кого, діють окупаційні органи влади, поліція та суди Російської Федерації", - пояснив міністр.

Натомість, продовжив Черниш, на Донбасі Росія намагається показати свою віддаленість від процесу.

"Тому й Комітет міністрів Ради Європи, і Рада Європи в цілому говорять не про окупацію, а про "ефективний контроль". Це означає, що російська сторона є стороною збройного конфлікту – але не напряму, а через ефективний контроль над тими, хто є озброєною так званою владою", - нагосив представник уряду.

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Варто зазначити, що правова різниця не змінює суті цього збройного протистояння України та Росії, але правові наслідки тут різні.

При окупації повну відповідальність за анексований Крим несе Росія. А при ефективному контролі Україна зобов'язана діяти так, щоб у невійськовий спосіб повернути території, інтегрувати їх та підтримувати зв'язки з ними.

"Тобто визнати непідконтрольні території Донбасу окупованими – це фактично побудувати стіну. І це підтримка тренду на порушення територіальної цілісності України", - підсумував Черниш.