Україна отримала ноту Польщі через заборону на в'їзд меру Перемишля

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу речник МЗС України Мар’яна Беца.

“Що стосується заборони мера Перемишля, ми отримали ноту польської сторони, направили її до компетентних органів України. Наразі це питання опрацьовується, і міністр закордонних справ України особисто тримає це питання на контролі. Це питання належить до компетенції СБУ”, - сказала Беца.

Читайте такожПольща погрожує Україні серйозними наслідками через заборону на в'їзд меру Перемишля

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2016 року у польському Перемишлі учасники "Маршу орлят перемишльських і львівських", який відбувся під патронатом мера міста, вигукували "Смерть українцям". Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що антиукраїнський інцидент під час маршу в Перемишлі є провокацією, "у якій є рука Кремля".

17 грудня мера Перемишля Хому, який мав прибути до Львова, не впустили на територію України. В СБУ пояснили, що йому заборонено в'їзд до країни на 5 років за участь в антиукраїнських заходах та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

"Заборонили у 2016 році на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України, а також в інтересах забезпечення національної безпеки та у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про основи національної безпеки України", - уточнила речник СБУ Олена Гітлянська.

18 січня Посольство Польщі направило МЗС України ноту з проханням надати повне пояснення щодо обставин для заборони на в'їзд в країну меру Перемишля.

Віце-міністр закордонних справ Польщі заявив Ян Дзєдзічак заявив, що рішення про заборону, видане меру Перемишля, шкодить польсько-українським відносинам. Він висловив сподівання, що заборону буде негайно скасовано.