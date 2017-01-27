В'ятрович пояснив, чому зіпсувалися відносини між Україною та Польщею

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Дійсно, ми можемо сказати, що в 2016 році відносини між Україною і Польщею були найгіршими за всі часи незалежності обох держав. Насправді, вони досить серйозно зіпсувалися, і у першу чергу через бажання окремих політиків у Польщі використовувати тему конфліктного минулого для збору політичних дивідендів", - зазначив він.

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В'ятрович нагадав, що вже були спільні заяви-жести взаємного прощення в парламенті, були спільні заяви президентів, спільні заяви церков, громадськості й так далі.

"Піднімати ще раз цю тему не було ніякого сенсу, крім одного: отримати політичні дивіденди, чим і скористалися праві політичні сили у сусідній Польщі. Очевидно, що цим користуються не тільки праві політичні сили, а й російська пропаганда, яка розхитує цю тему для посилення протистояння між українцями і поляками", - вважає директор Українського інституту національної пам'яті.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2016 року у польському Перемишлі учасники "Маршу орлят перемишльських і львівських", який відбувся під патронатом мера міста, вигукували "Смерть українцям". Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що антиукраїнський інцидент під час маршу в Перемишлі є провокацією, "у якій є рука Кремля".

17 грудня мера Перемишля Роберта Хому, який мав прибути до Львова, не впустили на територію України. В СБУ пояснили, що йому заборонено в'їзд до країни на 5 років за участь в антиукраїнських заходах та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. "Заборонили у 2016 році на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України, а також в інтересах забезпечення національної безпеки та у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про основи національної безпеки України", - уточнила речник СБУ Олена Гітлянська.

18 січня Посольство Польщі направило МЗС України ноту з проханням надати повне пояснення щодо обставин для заборони на в'їзд в країну меру Перемишля. Віце-міністр закордонних справ Польщі заявив Ян Дзєдзічак заявив, що, за його інформацією, СБУ мала сумніви щодо позиції мера Хоми.

«Ця аргументація незрозуміла, дивна і неприйнятна», - зауважив віце-міністр. Також він заявив, що рішення про заборону, видане меру Перемишля, шкодить польсько-українським відносинам. За його словами, якщо українська сторона не скасує цього рішення, то представники МЗС Польщі не будуть присутні на Польсько-українському форумі в Ряшеві, що розпочинається у п’ятницю. Віце-міністр повідомив, що таким буде лише початок польської реакції, котра матиме справді серйозні наслідки.