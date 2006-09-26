Голова Ради Федерації РФ Сергій Миронов проведе прес-конференцію у Києві

У Києві 27 вересня о 18.30 відбудеться прес-конференція голови Ради Федерації РФ Сергія МИРОНОВА.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві Росії в Україні.

Прес-конференція буде присвячена підсумкам участі С.МИРОНОВА в траурних заходах з нагоди 65-річчя трагедії в Бабиному Яру і переговорів з керівництвом України.

Прес-конференція відбудеться за адресою: вул. Липська, б. 5, готель «Національний», 4-й поверх, VIP-кімната.