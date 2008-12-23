В ПР побачили, як Тимошенко зшила «відмазку» нашвидкуруч

Фракція Партії регіонів заявляє, що рішуче не підтримує урядовий проект бюджету на 2009 рік.

Про це говориться в переданій УНІАН заяві фракції Партії регіонів щодо проекту бюджету на 2009 рік.

«Вперше за роки існування незалежної України ми зіткнулися з тим, що діюча влада нахабно нав`язує суспільству бюджет пограбування країни і зубожіння людей. Сама ідеологія урядового законопроекту цинічна: «Хай бідні заплатять за багатих», - говориться в заяві.

За словами депутатів-регіоналів, «найголовніший антикризовий документ – проект державного бюджету наступного року - уряд в буквальному розумінні зготував поспіхом і в розгубленості. Кабінет міністрів України змушує парламент голосувати за «кота в мішку», не обнародувавши ані прогноз зростання ВВП, ані розмір інфляції, ані курс гривни, ані ціну на газ, ані хоча б основні напрями антикризової програми дій уряду».

Як зазначають автори заяви, уряд Юлії ТИМОШЕНКО зволікав з внесенням бюджету до останнього, «вивертався, шукав спосіб «не залишати свої відбитки пальців», перекласти відповідальність за розробку бюджету на парламент, навіть писав Верховній Раді України «шпаргалки»: які непопулярні доручення мають нібито дати парламентарії уряду».

«Ми буквально змусили уряд виконати конституційний обов`язок і представити до Верховної Ради України проект державного бюджету. І що ж? Те, що ми бачимо, – апофеоз загальновизнаного непрофесіоналізму, безграмотності й безпорадності Кабінету ТИМОШЕНКО. Це не проект бюджету держави, це - зшита на швидку руку «отмазка», що грунтується на фіктивних макроекономічних показниках», - стверджують регіонали.

За їхніми словами, такий бюджет не вирішить жодної проблеми, викликаної кризою, навпаки, посилить ті, що існують, і породить нові.

Як стверджують у фракції Партії регіонів, в проекті бюджету на 2009 рік уряд Ю.ТИМОШЕНКО пропонує:

- заморожування мінімальної заробітної плати в бюджетній сфері на рівні жовтня 2008 року;

- заниження розміру прожиткового мінімуму і пов`язаних з ним державних соціальних стандартів, зокрема - мінімальної пенсії за віком, соціальної допомоги, зокрема, сім`ям з дітьми, дітям-інвалідам, з безробіття, стипендій, інших соціальних виплат тощо;

- різке скорочення пільг, гарантій, компенсацій і державної допомоги малозабезпеченим;

- відміну перерахунку пенсій на зростання заробітної плати в попередньому році;

- право Кабінету міністрів безконтрольно, довільно переглядати порядок призначення і перерахунку пенсій;

- обмеження доступу громадян, які втратили роботу, до допомоги з безробіття, примушення брати участь в суспільних роботах;

- скорочення безплатної медичної допомоги при лікуванні громадян у стаціонарі;

- обмеження права дітей на безплатне забезпечення підручниками в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах;

- підвищення плати за навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації;

- скорочення доходів Пенсійного фонду внаслідок скорочення фонду оплати праці та відміни збору за купівлю-продаж валюти;

- безпрецедентне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і ціни на газ українського видобутку;

- дефіцит коштів на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, що неминуче призведе до зростання заборгованості в бюджетній сфері та посилення проблем комунального сектора;

- заборона на виплати грошової компенсації військовослужбовцем замість речового постачання і обмеження розміру одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовців;

- скорочення обсягів пільгового довгострокового кредитування молодих сімей і самотніх громадян з метою будівництва житла.

- відміну витрат на забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров`я та інших працівників бюджетної сфери.

За словами регіоналів, «перелік таких абсурдних, антинародних норм можна продовжувати довго, і займе він більше місця, ніж у бюджеті відведено соціальним витратам».

Разом з тим у фракції Партії регіонів звертають увагу, що уряд «нездатний виразно відповісти на головні питання, що хвилюють людей: як зберегти робочі місця і зарплати? Як забезпечити зростання доходів громадян, яке хоча б покриє нестримне зростання цін і тарифів? Як компенсувати людям втрати від знецінення заощаджень? Як виплачувати пенсії, які хоча б перевищували прожитковий мінімум? Яким буде курс долара? Скільки країна платитиме за імпортний газ?».

У зв`язку з цим регіонали наполягають, що «голосувати за такий план знищення добробуту людей, знищення вітчизняного бізнесу не можна».