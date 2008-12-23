Черновецький обіцяє підвищення квартплати

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прогнозує в новому році підвищення квартплати для “середньої ланки” киян на 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання, чи планує міська влада підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення столиці.

Мер вкотре наголосив, що доб`ється того, що в Києві торжествуватиме принцип: багаті платять за соціально незахищених. За його словами, близько 700 тис. малозабезпечених платитимуть за житлово-комунальні послуги ще менше, ніж зараз, або взагалі не платитимуть. Для жителів елітних будинків буде збільшено платежі, але мер не уточнив, у скільки разів.

“А для середньої ланки буде підвищення на 30% щодо квартплати”, - сказав мер.

Він також повідомив, що в Києві починається програма “Обкладення”. Як пояснив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, людям з високим достатком доведеться платити за елітні машини, за яхти, за літаки-вертольоти, за проліт над містом, за проходження кораблем акваторією Дніпра. Одержані гроші мер обіцяє спрямувати на поліпшення умов життя киян, зокрема, на екологію.

“Я поверну осетрів до Дніпра. У мене є програма “Дніпро”, - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.