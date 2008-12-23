Мораторій на продаж землі поглибить кризу – Андрієвський

Продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року засвідчило, що нинішній склад Верховної Ради не вирішує нагальні проблеми, що існують в Україні, а навпаки – поглиблює їх. Про це заявив Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи прийнятий сьогодні Закон «Про внесення змін у деякі закони щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу».

«Впевнений, що відкритий для вільного продажу ринок землі сільськогосподарського призначення дозволить залучити до аграрного сегменту української економіки серйозних інвесторів, надасть можливість у найкоротші терміни подолати наслідки світової фінансово-економічної кризи. Мораторій на продаж сільськогосподарських земель і до того гальмував розвиток вітчизняного агропромислового комплексу та створював умови для тіньового, непрозорого розподілу загальнонаціонального багатства. Тепер же ситуація тільки погіршиться», - наголосив політик.

На думку Дмитра Андрієвського, разом із відкриттям ринку необхідно чітко визначити ліміти володіння землею – 250 гектарів для фізичних та 5000 гектарів для юридичних осіб. Це дозволить уникнути спекуляції та корупції на стартовому етапі формування чесного ринку землі. Також необхідно передбачити систему суворих штрафів за систематичне невикористання або нецільове використання сільськогосподарських земель.