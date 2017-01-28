22PushupChallenge: Парубій віджався 22 рази на підтримку ветеранів АТО (відео)

Голова Верховної Ради Андрій Парубій приєднався до флешмобу #22PushupChallenge та віджався 22 рази на підтримку ветеранів АТО. Відповідне відео спікер парламенту опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Парубій, віджавшись 22 рази, передав естафету батальйону Нацгвардії імені Кульчицького.

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«…взяв участь у флеш-мобі #22pushupchallenge на знак солідарності з українськими воїнами-учасниками війни на Донбасі. Передаю естафету воїнам і ветеранам Батальйон імені генерала Кульчицькогоо», - написав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, незалежно від рангу і підрозділу українські військові підхоплюють ініціативу #22PushupChallenge на підтримку бійців, які повернулися із зони бойових дій і борються з посттравматичним синдромом.