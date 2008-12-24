Депутат Портнов звинуватив Ющенка в "абсолютній брехні"

Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ відкидає звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА у захисті звинуваченого в хабарництві екс-судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

“Озвучена на прес-конференції заява Президента ЮЩЕНКА про те, що скандально відомого суддю Львівського апеляційного адміністративного суду ЗВАРИЧА начебто захищали прем’єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО та народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ є абсолютною брехнею”, - заявив заступник керівника фракції БЮТ А.ПОРТНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

При цьому депутат зазначив, що саме БЮТ ініціював вимогу до голови Верховного суду і Генерального прокурора України негайно внести до Верховної Ради подання на арешт судді, “яке з невідомих причин тиждень не подавалося Генпрокуратурою, якою сьогодні, фактично, керує Президент».

«Саме з моєї письмової ініціативи в комітеті ВР з питань правосуддя було проголосоване рішення надати згоду на арешт цього судді», - наголосив народний депутат.

А.ПОРТНОВ також зазначив, що він є автором проекту постанови про притягнення до кримінальної відповідальності і усунення від посади представника президента у парламенті Петра ОЛІЙНИКА, “в кабінеті якого, як свідчать матеріали кримінальної справи, суддя І.ЗВАРИЧ отримав хабар 100 тис. доларів”.

А.ПОРТНОВ наголосив на тому, що Блок Юлії Тимошенко має до Президента кілька запитань щодо судді І.ЗВАРИЧА.

«По-перше, за які «заслуги» ЮЩЕНКО призначив своїм указом ЗВАРИЧА головою Львівського апеляційного адміністративного суду? По-друге - за що він присвоїв згаданому судді звання заслуженого юриста України? По-третє - чому Президент, отримавши постанову Генеральної прокуратури, у якій сказано, що саме представник Президента у парламенті є співучасником дачі хабара, досі не звільнив його із займаної посади?», - сказав А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, В.ЮЩЕНКО на прес-конференції заявив, що БЮТ допомагає екс-судді І.ЗВАРИЧУ уникнути кримінальної відповідальності.

В.ЮЩЕНКО зазначив , що Печерський районний суд Києва, «який знаходиться далеко від Львова, під тиском народного депутата ПОРТНОВА, який діє за вказівкою прем’єр-міністра», розглядає питання про скасування кримінальної справи проти І.ЗВАРИЧА.