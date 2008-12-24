Кириленко: брехливість і жадібність політиків давно перейшли всі межі

Народний депутат України В’ячеслав КИРИЛЕНКО (фракція НУ-НС) оголосив у парламенті про створення депутатської групи «За Україну».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що «Україна для нас - це не державний апарат, не депутати і урядовці, а мільйони людей, які щодня власним розумом і власними руками будують і розвивають країну».

«Ми будемо діяти не як представники фракції партії чи коаліції, а будемо діяти виключно як представники народу, які довірили нам у теперішньому антиукраїнському парламенті відстоювати українські інтереси», - наголосив він.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що «найбільша відповідальність за економічну кризу в Україні і повна відповідальність за політичний розбрат та моральний занепад лежить на українських політиках».

Він додав, що «безвідповідальність, брехливість і жадібність політиків вже давно перейшли всі розумні межі».

Депутат вважає, що на сьогодні всі політичні сили та інститути влади засвідчили про свою нездатність адекватно відповісти на внутрішні та зовнішні загрози. «Доки країна падає в прірву, вожді і вождики, партії і партійки гризуться за ресурси, вплив та короткочасну популярність», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, і Партія регіонів, і БЮТ стурбовані «лише одним – очолити коаліцію і уряд, а потім зберегти самих себе при владі». Депутат вважає, що цим політичним силам «байдуже майбутнє країни, бо вони заклопотані лише майбутнім своїх вождів».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня у Верховній Раді створено депутатську групу «За Україну!», до складу якої увійшли 17 народних депутатів. Головою групи обрано В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

Учасники групи ухвалили спільну заяву, в якій виклали основні цілі та принципи новоствореного об’єднання. Група є відкритою для приєднання народних депутатів, які поділяють її цілі та принципи.