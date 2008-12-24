Кириленко розказав, з яких фракцій нардепи біжать до його групи

Народний депутат України В’ячеслав КИРИЛЕНКО сподівається, що у депутатську групу «За Україну» увійдуть представники різних фракцій парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, на сьогодні до цієї депутатської групи входять 17 народних депутатів, які є членами партій «Наша Україна», НРУ, а також позапартійні, тобто члени фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Він зазначив, що «членів партії «Єдиний Центр» серед нас немає».

В.КИРИЛЕНКО наголосив: «Ми відкриті для депутатів всіх фракцій». За його словами, сьогодні у парламенті «залишилась, хоч і не велика поки що, група людей, які вважають, що суть політичної діяльності – це не завойовування крісел чи посад, а реалізація програмних засад, з якими політичні сили йшли на вибори». При цьому він додав, що більшість в сесійній залі «такі тези сприймає як жарт».

Він висловив сподівання, що депутатська група «За Україну» буде зростати за рахунок народних депутатів, які входять в інші фракції і бачать своє призначення «не у догоджанні вождям чи вождикам».

«Ми не будемо групою «проти», ми будемо виступати тільки за утвердження тих чи інших принципів», - сказав В.КИРИЛЕНКО.