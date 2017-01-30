Януковичу в Україні нічого не загрожує, йому гарантується безпека і охорона – прокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я вважаю, що підозрюваному Януковичу нічого не загрожує, його життю та здоров’ю на території України. Я, як процесуальний керівник у даному кримінальному провадженню, гарантую безпеку та цілодобову охорону підозрюваному Януковичу», - підкреслив він.

Читайте такожГПУ продовжила розслідування справи про держзраду Януковича - адвокат

Як повідомляв УНІАН, 29 січня адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що його підзахисний готовий прибути до України для участі у суді за умови забезпечення особистої безпеки і розслідування справи про замах на його вбивство.

Генпрокуратура викликала Януковича на 30 січня до ГПУ для участі у відкритті матеріалів кримінального провадження про державну зраду.