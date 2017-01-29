Адвокат Януковича заявив, що той готовий прибути до України на суд за певних умов

Екс-президент Віктор Янукович готовий прибути в Україну для участі у суді за умови забезпечення особистої безпеки і розслідування справи про замах на його вбивство.

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Про це заявив його адвокат Віталій Сердюк в ефірі "112 Україна".

Він підтвердив, що захист отримав виклик на завтра, 30 січня, в Генпрокуратуру, про що раніше повідомив прокурор Руслан Кравченко.

«У нас є інформація про виклик на завтрашній день для проведення певних процесуальних дій. З цього приводу особисто Віктор Янукович підписав відкрите звернення до ГПУ, яке завтра буде подано й оприлюднено для суспільства», - сказав адвокат.

«Захист також наполягає на якнайшвидшому закінченні розслідування даної справи і передачі її до суду», - додав він.

Відповідаючи на запитання, за яких умов екс-президент особисто прибуде до суду, Сердюк сказав наступне: «Він буде брати участь у розгляді цієї справи, незважаючи на небажання керівників ГПУ. Але в цей час, з початку справи, це буде дистанційно. Захист робить все, щоб якомога швидше було закінчено розслідування у справі про замах на вбивство Януковича. Якщо цю справу все-таки буде розслідувано, будуть встановлені особи, і держава зможе гарантувати безпеку, він братиме участь особисто в цій справі. Поки це буде дистанційно, але участь Януковича буде обов'язковою, і він наполягає на її забезпеченні».

Як повідомляв УНІАН, 28 січня адвокат Сердюк стверджував, що Генпрокуратура до 28 березня 2017 року продовжила спеціальне досудове розслідування справи про державну зраду держзраду екс-президента Януковича.

27 січня ГПУ викликала на 30 січня Януковича для участі у відкритті матеріалів кримінального провадження.

У ГПУ зазначили, що 27 січня генеральним прокурором Юрієм Луценком підписано повідомлення про зміну підозри Януковичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території і державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України) і ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 березня 2014 року Янукович, крім направлення письмової заяви до президента РФ Володимира Путіна з проханням використовувати збройні сили РФ на території України, звернувся з аналогічною письмовою заявою до Ради федерації Федеральних зборів РФ, яка стала підставою для надання Путіну згоди на використання регулярних військ в Україні.

Захисники підозрюваного від отримання зазначеного повідомлення про зміну підозри, що передбачено ч. 2 ст. 297-5 КПК України, безпідставно відмовилися, у зв'язку з чим його було надіслано поштою.

Раніше Луценко заявив, що суд над Януковичем розпочнеться в березні.