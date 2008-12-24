Наша Україна зібралася об'єднуватися з Єдиним Центром - джерело

На 17 січня 2009 року планується проведення об’єднавчого з’їзду партій "Народний Союз Наша Україна" та "Єдиний центр", “під питанням” - приєднання до них і Народно-демократичної партії.

Про це УНІАН повідомив керівник однієї з обласних організацій НСНУ.

Він також повідомив, що у понеділок, 22 грудня, Президент України, лідер партії НСНУ Віктор ЮЩЕНКО зустрівся з представниками усіх обласних організацій. На цій зустрічі В.ЮЩЕНКО нібито наполягав, щоб у найближчу суботу на другому етапі з’їзді НСНУ (перший етап з’їзду відбувся 29 листопада - УНІАН) було прийнято партійне рішення про таке об’єднання НСНУ та ЄЦ.

“Поки що керівники обласних організацій взяли інформацію до роздумів, рішення ще немає”, - сказав співрозмовник агентства.