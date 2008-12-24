Ющенко таки не дав Черновецькому підняти комунальні тарифи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію нового рішення Київської міської державної адміністрації про підвищення тарифів на комунальні послуги для комерційних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

За його словами, Президент мотивував це тим, що КМДА не має права ухвалювати подібне рішення, це прерогатива Київської міськради. Крім того, Президент указує на порушення процедури регуляторної політики під час ухвалення КМДА вищезазначеного рішення. Це рішення не було обнародуване за місяць до його ухвалення, як цього вимагає закон. З цього питання не проводилися громадські обговорення. Ще одним пунктом мотивації Президента, за словами О.ШЛАПАКА, є те, що не представлене економічне обгрунтування підвищення тарифів.

За оцінкою Секретаріату Президента, на сьогодні вартість комунальних послуг для комерційних підприємств покриває 75% їх собівартості.

О.ШЛАПАК зазначив, що тарифи треба підвищувати, але вони мають бути збільшені в рамках економічного обгрунтованого рівня.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Антимонопольний комітет ухвалив рішення про порушення справи щодо Київської міської державної адміністрації за ознаками антиконкурентних дій при встановленні тарифів на водопостачання, теплозабезпечення і водовідведення для підприємців.

Як зазначив в.о. голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, КМДА при встановленні тарифів порушила основні принципи – доступність, прозорість, проведення громадських слухань і економічну обгрунтованість тарифів. При цьому рішення КМДА було обнародуване на її офіційному сайті за сім днів до набуття чинності.

У свою чергу, присутній на слуханнях АМК київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що тарифи на воду і тепло є правильними і справедливими. За його словами, КМДА збільшуватиме список тих підприємств, які є надприбутковими і «за якими плаче антимонопольне законодавство». Також КМДА має намір мінімізувати витрати на комунальні послуги для тих підприємств, які звертатимуться до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Нагадаємо, 30 жовтня КМДА видала розпорядження №1487, 1488, 1489, про підвищення з 1 грудня 2008 року тарифів на теплову енергію, постачання холодної води і водовідведення в 3-10 разів для 4-х категорій юридичних осіб.

20 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ "Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації" (від 30 жовтня), якими підвищено тарифи на житлово-комунальні послуги, наприклад, для комерційних структур в 5-10 разів.

Після цього КМДА видала нове розпорядження про підвищення тарифів на комунальні послуги для юридичних осіб столиці. Розпорядженням від 27 листопада 2008 р. Визнано такими, що втратили чинність, відповідні розпорядження від 30 жовтня ц.р.

Відповідно до нових рішень столичної влади, тарифи мають підвищитися максимум до 9,5 разів, а не до 10 разів, як передбачалося раніше. Крім того, затверджено новий склад груп споживачів, зокрема, з групи, для якої планувалося найбільше підвищення вартості послуг, виключено Секретаріат Президента, Кабінет міністрів, Верховна Рада, столична мерія і міністерства. Водночас незмінною залишається дата введення нових тарифів - 1 грудня ц.р.