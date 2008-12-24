Черновецький розповів, як щодня молився за Тимошенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ напередодні Новорічних свят подякував прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО за направлені йому особисті привітання і зізнався їй у любові, назвавши «великою людиною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в інтерв`ю журналістам.

«Сьогодні Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО, яка привітала мене листівкою, вперше зі своїм особистим підписом, її рукою все написано, з Різдвом і Новим роком, вона сказала, що разом ми зробимо мою батьківщину Україну, її Батьківщину, щасливою. Мені це дуже приємно, тому що до цього вона пропонувала до загального огляду дещо інші епітети», - розповів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, він щодня молився за Ю.ТИМОШЕНКО, і припускає, що ці молитви дійшли до прем`єр-міністра. «Я щиро її люблю. Вона велика людина. У неї велике політичне майбутнє, щоб про неї не говорили, як, власне, і в скромного мера Києва», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Звертаючись до представників ЗМІ, він продовжив: «Привітайте її окремо. Передайте їй мої слова подяки і щирої християнської любові. А листівку я їй уже надіслав».