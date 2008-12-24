Черновецький заспівав журналістам пісню, з якою він народився (аудіо)

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на прохання представників ЗМІ заспівав перед камерами перший куплет пісні «Рідна мати моя», якою збирається привітати українців у Новорічну ніч.

Як передає кореспондент УНІАН, мер в інтерв`ю пресі розповів, що зустрічатиме Новий рік зі своєю сім`єю і вже підготував привітання для всього українського народу.

У рамках поздоровлення він планує заспівати вищезазначену пісню, причому вже записав її на ТРК «Київ», а також, за його словами, «заспівав видатному «5-му каналу».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що вважає себе творчою людиною, з тонкою душею, а також повідомив, що має музичну освіту і абсолютний слух.

«На Новий рік я заспіваю всім українцям пісню, з якою я народився, - «Рідна мати моя», - сказав він. Після цих слів журналісти попросили мера заспівати – і він погодився (аудіо можна прослухати тут ).

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповів, що Новорічну ніч провести поки що думає «з коханою дружиною, якщо вона не поїде, і з дітьми, які 100% поїдуть, але внуків залишать».

Аудіо: "Українська правда. Київ"