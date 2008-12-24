Янукович знає, що з бика, як з козла молока немає, але бик – це сила

У родині лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА подарунки на Новий рік будуть символічними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Я знаю, що діти вже підготували подарунки, а я ще не готовий, у мене не було часу». Він не виключив, що серед сувенірів буде і бик, який є символом наступного року.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ пожартував: «Як кажуть, що з бика, що з козла молока немає, але бик є бик – це сила». «Будуть і такі сувеніри», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що кожного року в його сім’ї встановлюють ялинку, «завжди невеличку».

На уточнення журналістів про те, ялинка жива чи штучна, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Мені здається, що штучна».