Янукович знає, що з бика, як з козла молока немає, але бик – це сила
16:33, 24 грудня 2008Політика
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Що даруватимуть у родині лідера ПР
У родині лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА подарунки на Новий рік будуть символічними.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.
В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Я знаю, що діти вже підготували подарунки, а я ще не готовий, у мене не було часу». Він не виключив, що серед сувенірів буде і бик, який є символом наступного року.
При цьому В.ЯНУКОВИЧ пожартував: «Як кажуть, що з бика, що з козла молока немає, але бик є бик – це сила». «Будуть і такі сувеніри», - додав він.
В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що кожного року в його сім’ї встановлюють ялинку, «завжди невеличку».
На уточнення журналістів про те, ялинка жива чи штучна, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Мені здається, що штучна».
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