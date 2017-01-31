Суд відправив під домашній арешт заступника мера Ужгорода, якого звинувачують у хабарництві

Суд обрав міру запобіжного заходу для першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа, якого звинувачують у вимаганні хабара за приватизацію земельної ділянки, у вигляді домашнього арешту з 20:00 до 8:00.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення виніс сьогодні суддя Ужгородського міськрайонного суду Олег Придачук під час розгляду клопотання прокуратури Закарпатської області.

Крім того, судом заборонено Цапу спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками.

Також суд ухвалив рішення про відсторонення першого заступника міського голови Ужгорода від займаної посади терміном на два місяці - по 30 березня 2017 року включно.

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Таким чином суддя задовольнив клопотання слідства, яке аргументувало, що перебуваючи далі на посаді Цап може перешкоджати встановленню істини у справі.

Обидва рішення суду підозрюваний має право оскаржити впродовж 5 днів, додав суддя.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня стало відомо, що правоохоронці Ужгорода викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди службовими особами міськради за сприяння у вирішенні земельних питань, які виносилися на сесію ради.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Проведено обшуки в кабінетах Ужгородської міськради.

26 січня генеральний прокурор України Юрій Луценко написав у Facebook, що першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа викрито у вимаганні 40 тис. грн хабара у підприємця за дозвіл приватизації землі. За словами Луценка, посередника затримано під час отримання другого траншу хабара, а Цап ”подався в біги”.

27 січня Цап з'явився в прокуратуру Закарпатської області, де спростував журналістам всі звинувачення і, зокрема, що переховувався від слідства.

28 січня посереднику, затриманому на хабарі у 20 тис. грн суд визначив суму застави у 40 тис. грн, а депутату Ужгородської міськради, який є головою постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Станіславу Пономарьову – 96 тис. грн. Прокуратура заявила, що вважає такі рішення суду несправедливими і готує апеляційні скарги стосовно обраних мір запобіжних заходів підозрюваним.