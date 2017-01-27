В Ужгороді обстріляли будинок екс-голови міліції Закарпаття часів Януковича - ЗМІ

Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Журналісти видання з посиланням на патрульних, що прибули на місце події, повідомили, що неподалік будинку знайшли два "тубуси" від ручних гранатометів.

Читайте такожУ Дніпрі знову обстріляли трамвай – поранений водій (фото)

На момент обстрілу у будинку перебувала сімейна пара, ймовірно, подружжя Варцаб. Від пострілу зайнявся дах будинку, палання якого зафіксовано на відео.

Наразі територія навколо будинку очеплена правоохоронцями, на місці подій працюють кінологи. Про стан Василя Варцаби та його дружини нічого не повідомляється.

Василь Варцаба очолював міліцію Закарпаття у 2003-2004 роках, коли був одним із фігурантів скандальних виборів мера Мукачева. У 2010-ому році Варцаба очолив міліцію Івано-Франківської області. А у 2012 – знову міліцію Закарпаття. У 2014 році його звільнив з посади вже після Євромайдану міністр Арсен Аваков.