Україна ініціює в ПАРЄ дебати щодо ситуації в Авдіївці - Ар'єв

"Якщо ми бачимо, що зараз ОБСЄ скликає термінову нараду з приводу ситуації в Авдіївці, очевидно, Україна буде ініціювати термінові дебати в ООН. Відповідно, і ПАРЄ, яка і в жовтні, і зараз, на останній сесії минулого тижня, вимагає дотримання Мінських угод від усіх сторін, повинна відреагувати на події", - цитує його 112.ua.

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При цьому Ар'єв зазначив, що зараз повинна бути від ПАРЄ чітка реакція на те, що відбувається в Авдіївці.

"Зараз потрібна, принаймні, вербальна позиція з Ради Європи, від генерального секретаря Торбйорна Ягланда та президента ПАРЄ Педро Аграмунта для того, щоб вони свою прихильність мирному процесу, яку вони постійно декларують, підтвердили зараз... Я так само звернувся до доповідачів моніторингового комітету ПАРЄ щодо України Акселя Фішера і Хорді Шукли, щоб вони теж зробили відповідні заяви і засудили обстріл Авдіївки", - сказав він.

Ар'єв зазначив, що найближчим часом Україна повинна запропонувати своїм партнерам конкретне рішення по Донбасу. "Це повинна бути якась реакція, запропонована РНБО або Військовим кабінетом. Це має бути абсолютно конкретне рішення", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.