Порошенко під час наради щодо Авдіївки згадав тих, чий "язик повертається" говорити про зняття санкцій (відео)

"В цих умовах, як себе поводять російські бойовики. А на сьогодні, за багато днів, вперше проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані "Гради", була застосована крупнокаліберна артилерія. Якщо в когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще тоді потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності", - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, Воєнний кабінет РНБО зібрався на засідання через загострення ситуації в Авдіївці.

У ході засідання обговорять три основні питання: безпекова ситуація в районі загострення бойових дій, гуманітарне, для забезпечення захисту цивільного населення, та міжнародне.