Розпочалось термінове засідання ОБСЄ щодо злочинів російської сторони в Авдіївці - МЗС

Про це речник Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца написала у Twitter.

«Розпочалось термінове засідання ОБСЄ щодо злочинів російської сторони в Авдіївці. Закликаємо наших партнерів посилити тиск на РФ», - зазначила Беца.

Як повідомляв УНІАН, раніше Беца повідомляла, що засідання Постійної ради ОБСЄ щодо загострення ситуації на Донбасі відбудеться у Відні на вимогу України.

За її словами, для України важливо донести до міжнародної спільноти, до 57 країн-учасниць ОБСЄ, останню інформацію щодо ситуації в Авдіївці. Також, за її словами, важливо привернути увагу до абсолютно зухвалого порушення Росією Мінських угод, порушення міжнародного права та вчинення воєнних злочинів на території України.

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Засідання Постійної ради ОБСЄ зазвичай відбуваються в закритому режимі.

Окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, й не погоджуються припинити вогонь.

Загалом загострилась ситуація по всій лінії розмежування. За даними штабу АТО, з 29 січня внаслідок бойових дій загинуло семеро українських військових, понад 30 зазнали поранень.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.