Українського журналіста випровадили з Білорусі через заборону в'їзду до РФ

Про це повідомив журналіст Олексій Мацука на своїй сторінці в Facebook, передає Українська правда.

Сізов прибув до Мінська, щоб зробити репортаж про засідання тристоронньої контактної групи, у нього була акредитація МЗС Білорусі.

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"О 1:45 ночі за київським часом в номер готелю, де зупинилася знімальна група, увійшли білоруські міліціонери і силою забрали Сизова в Центральне районне відділення міліції, заломивши йому руки", - йдеться в повідомленні.

Мацука заявив, що станом на 6:00 Сизова випустили і вказали, що "необхідно терміново" покинути Білорусь.

Сам Сизов повідомив, що причиною затримання стала заборона в'їзду на територію Росії.

"Тут мені розповіли, що Російська Федерація заборонила мені в'їзд на її територію до 2021 року. У Білорусі та РФ є союзна держава, тому заборона на в'їзд за замовчуванням розповсюджується і на Білорусь", - написав він.

Він також подякував українському консульству і посольству за оперативну реакцію і допомогу.