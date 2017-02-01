Радбез ООН завтра проведе засідання у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі

Про це повідомляє Представництво України при ООН у Twitter.

Зазначається, що Радбез ООН та Україна, яка 1 лютого розпочала головування в цьому органі, слідкуватимуть за розвитком ситуації на Донбасі. «Скликаємо засідання щодо України в четвер 22.00 зкч», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня глава держави Петро Порошенко доручив заступнику глави Адміністрації президента України Костянтину Єлісєєву негайно винести питання загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН.