Радбез ООН завтра проведе засідання у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі

11:36, 01 лютого 2017
Політика
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Рада безпеки ООН у четвер, 2 лютого, проведе засідання у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.

Радбез ООН слідкуватиме за розвитком ситуації на Донбасі / Фото УНІАН

Про це повідомляє Представництво України при ООН у Twitter.

Зазначається, що Радбез ООН та Україна, яка 1 лютого розпочала головування в цьому органі, слідкуватимуть за розвитком ситуації на Донбасі. «Скликаємо засідання щодо України в четвер 22.00 зкч», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня глава держави Петро Порошенко доручив заступнику глави Адміністрації президента України Костянтину Єлісєєву негайно винести питання загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН.

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Теги: #АТО#Донбас#ООН