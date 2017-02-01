В Авдіївці встановлено режим "тиші" до 17:00, ремонтні бригади приступили до робіт

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови обладміністрації Євген Вілінський.

"Авдіївка. Режим тиші до 17:00. Бригади приступили до роботи", - написав він.

Він зазначив, що ремонтні бригади приступили до робіт з відновлення енергопостачання.

Раніше стало відомо, що російська сторона СЦКК зважилася на гарантії припинити вогонь в Авдіївці.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції.

У місті оголошено надзвичайний стан. За словами президента Петра Порошенка, приймаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки і 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.