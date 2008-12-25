Кріль побачив, як Тимошенко перейменувала Євро-2012 на Євро-нуль

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ критикує роботу уряду з підготовки до Євро-2012.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Своїм проектом бюджету-2009 уряд перейменовує Євро-2012 на Євро-нуль», – сказав І.КРІЛЬ.

Політик зазначив, що фінансувати Євро-2012 уряд пропонує зі Стабілізаційного фонду. «Однак наступного року Стабфонд, швидше за все, залишиться порожнім, оскільки Кабмін пропонує фінансувати його з коштів, які підуть на покриття дефіциту бюджету. Оскільки дефіцит очікується в розмірі 31 млрд. грн., а реальних джерел для його покриття немає, уряд про Євро-2012, швидше за все, і не згадає», – наголосив лідер “Єдиного центру”.

«Символічно, що окрім Євро-2012 уряд пропонує фінансувати зі Стабфонду програми зі здешевлення кредитів, інвестиційні програми, інші проекти (усього на суму близько 22 млрд. грн.). Усі вони у 2009 році можуть так і залишитися на папері», - додав народний депутат.