Порошенко заявив, що найбільше скасування антиросійських санкцій хоче він сам

Про це Порошенко розповів в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Morgenpost.

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"Знаєте, хто хоче зняття санкцій (з Росії – ред.) більше за всіх? Президент Порошенко. Але перед цим Росія повинна вивести всі свої війська з нашої території, щоб Україна могла відновити свою територіальну цілісність і суверенітет. Поспішне пом'якшення санкцій лише зміцнило б російську агресію проти України – і поставило б усю Європу під загрозу. Хто знає, де ще Путін захоче допомогти російській меншині. У Прибалтиці? У Болгарії? Або, може бути, в Німеччині? З жорстоким порушенням міжнародного права миритися ніколи не можна", - заявив Порошенко.

При цьому він висловив упевненість, що антиросійські санкції все-таки працюють.

"Росія платить високу ціну за свою агресію. Рівень життя значно знизився, російська валюта знецінюється. Санкції це те, що утримує Путіна за столом переговорів і змусить його дотримуватися мирних Мінські угод у повному обсязі", - розповів Порошенко.