У Білому домі ще не прийняли рішення про долю санкцій проти Росії

Про це повідомив офіційний представник Адміністрації президента США Шон Спайсер в ефірі телеканалу ABC, передає DT.ua.

"Ми не прийняли ніякого рішення щодо санкцій. Президент буде продовжувати переговори. Але ніяких рішень не було", – заявив Спайсер.

Читайте такожМаккейн сподівається, що Трамп покладе край спекуляціям щодо зняття санкцій з Росії

Офіційний представник Білого дому запевнив, що Трамп не обговорював санкції з президентом Росії Володимиром Путіним під час телефонної розмови в суботу.

За словами Спайсера, співрозмовники зосередилися на проблемі боротьби з міжнародним тероризмом.

"Ми розраховуємо на взаємодію з ними в боротьбі проти ІДІЛ, особливо в Сирії, а також на те, щоб розібратися з кризою в Алеппо... Президент продовжить діалог і наша команда буде підтримувати зв'язки з російськими офіційними особами", – пояснив представник Білого дому.