У Європарламенті хочуть для РФ нових санкцій у разі перешкоджання мінському процесу

Відповідна заява лідера АЛДЄ була розповсюджена в четвер у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Я закликаю президента Ради Дональда Туска і високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріку Могеріні взяти на себе провідну роль в узгоджених зусиллях ЄС та повернути в потрібне русло Мінський процес. На останню нову військову агресію, ініційовану так званими сепаратистами, але за підтримки та благословення Росії, необхідно відреагувати ясним попередженням Москві й зупинити ескалацію насильства», – заявив Верховстадт.

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На переконання політика, необхідно, щоби знову запрацював Мінський процес. «Рішення повинно бути політичним, а не військовим. ЄС повинен зберегти існуючі санкції й підготувати нові, якщо Росія продовжить ігнорувати міжнародне право й перешкоджати вирішенню», – наголосив він.

Лідер групи також вважає, що у вирішенні ситуації ЄС повинен «вжити рішучих дій» і «взяти на себе ініціативу». «Рада із закордонних справ наступного понеділка повинна прийняти конкретні рішення з цього питання», – наполягає Верховстадт.

У свою чергу депутат групи, речник з українських питань Ханс ван Баален засудив ескалацію насильства в східній Україні й закликав усі сторони дотримуватися режиму припинення вогню. «Ця агресія показує, що проросійські сепаратисти не поважають і не виконують Мінські домовленості. Санкції проти Росії не можуть бути зняті доти, доки не будуть виконані Мінські домовленості», – наголосив він.