Янукович покликав слідчих до свого дому у Ростові-на-Дону

Про це йдеться в заяві, яку його адвокат Віталій Сердюк приніс до Генеральної прокуратури України у понеділок, 30 січня, як повідомляє "Українська правда".

"У будь-який зручний для вас час ви можете особисто прибути за місцем мого проживання, яке вам відомо, для отримання від мене показів, вручення необхідних документів та проведення інших процесуальних дій", – йдеться у ній.

"При цьому прошу вас врахувати наявність у мене бажання співпрацювати зі слідством та повідомити про всі дійсні обставини справи для проведення всебічного і неупередженого розслідування", – наголошується у заяві Януковича.

Zayava yanukovich УП УП

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Адвокат стверджує при цьому, що Віктору Януковичу досі не вручено підозру попри заяви генпрокурора Юрія Луценка.

За його словами, запит у частині вручення йому повідомлення про підозру досі в роботі компетентних органів Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що його підзахисний готовий прибути до України для участі у суді за умови забезпечення особистої безпеки і розслідування справи про замах на його вбивство.

Генпрокуратура викликала Януковича на 30 січня до ГПУ для участі у відкритті матеріалів кримінального провадження про державну зраду.