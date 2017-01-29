Генпрокуратура завтра надасть адвокатам Януковича для ознайомлення матеріали справи про держзраду

Завтра Генеральна прокуратура України має намір оголосили екс-президенту Віктору Януковичу та його захисникам про завершення розслідування кримінального провадження щодо державної зради і надасть можливість розпочати ознайомлення з матеріалами справи.

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Про це прокурор головної військової прокуратури Генпрокуратури Руслан Кравченко заявив в ефірі телеканалу «112.Україна».

"Завтра о 15 годині ми повідомимо стороні захисту і підозрюваному Януковичу, що ми закінчили досудове розслідування, і ми розкриваємо матеріали справи для ознайомлення", - сказав Кравченко.

За його словами, сторона обвинувачення сподівається, що адвокати Януковича не зволікатимуть з ознайомленням з матеріалами провадження та закінчить цю процедуру трохи більш як за тиждень.

"Я вважаю, ознайомлення - 1 том за день. Там 15 томів", - сказав Кравченко.

Він зауважив, що сторона обвинувачення має право направити до суду матеріали провадження без ознайомлення з ними самим фігурантом справи.

Відповідаючи на запитання, що буде з Януковичем, якщо той раптом вирішить особисто прибути до прокуратури, Кравченко сказав, що він, відповідно до рішення суду, буде затриманий і доставлений до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня адвокат Віталій Сердюк стверджував, що Генпрокуратура до 28 березня 2017 року продовжила спеціальне досудове розслідування справи про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

27 січня Генпрокуратура України викликала Януковича на 30 січня в ГПУ для участі у відкритті матеріалів кримінального провадження про державну зраду.

У ГПУ зазначили, що 27 січня генеральним прокурором Юрієм Луценком підписано повідомлення про зміну підозри Януковичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території і державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України) і ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 березня 2014 року Янукович, крім направлення письмової заяви до президента РФ Володимира Путіна з проханням використовувати збройні сили РФ на території України, звернувся з аналогічною письмовою заявою до Ради федерації Федеральних зборів РФ, яка стала підставою для надання Путіну згоди на використання регулярних військ в Україні.

Захисники підозрюваного від отримання зазначеного повідомлення про зміну підозри, що передбачено ч. 2 ст. 297-5 КПК України, безпідставно відмовилися, у зв'язку з чим його було надіслано поштою.

Раніше Луценко заявив, що з березня розпочнеться суд над Януковичем.