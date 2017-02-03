На Банковій сподіваються, що очільники МЗС Євросоюзу продовжать санкційну політику проти Росії

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що Україна очікує від засідання Ради Європейського Союзу на рівні глав зовнішньополітичних відомств, яке відбудеться у понеділок, 6 лютого, підтвердження збереження політики санкцій проти Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Єлісєєв нагадав, що наступного тижня, 6 лютого, у Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, де буде розглядатися ситуація в Україні.

«Вони мають обговорити, з одного боку, як допомогти в контексті російської агресії, а з іншого боку – як продовжувати підтримку реформ в Україні», – сказав заступник глави АП.

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«Звичайно, ми очікуємо, що за підсумками цього засідання буде підтверджена принципова позиція Європейського Союзу щодо збереження політики санкцій», – наголосив Єлісєєв.

Також, як зазначив заступник глави АП, Україна розраховує, що «буде підтверджено, що в питанні України Європейський Союз залишається єдиним».

Нагадаємо, нова адміністрація Сполучених Штатів Америки погоджується з тим, що скасування чи пом'якшення санкцій проти Росії можливе лише за умови прогресу у виконанні Мінських домовленостей.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель за підсумками зустрічей у Вашингтоні з секретарем Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном та віце-президентом Майком Пенсом. Обговорюючи відносини з Росією, Габріель наголосив, що чинні санкції ЄС можуть бути скасовані лише у разі прогресу в мирному врегулюванні конфлікту на сході України. "Ніхто нічого не сказав проти", - зазначив глава МЗС ФРН.