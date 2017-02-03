Адміністрація Трампа погоджується з позицією ЄС щодо санкцій проти Росії – МЗС Німеччини

Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив вчора ввечері міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель за підсумками зустрічей у Вашингтоні з секретарем Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном та віце-президентом Майком Пенсом.

Обговорюючи відносини з Росією, Габріель наголосив, що чинні санкції ЄС можуть бути скасовані лише у разі прогресу в мирному врегулюванні конфлікту на сході України. "Ніхто нічого не сказав проти", - зазначив глава МЗС ФРН.

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Утім, стверджує Габріель, існують певні розбіжності у поглядах з новою адміністрацією США у питаннях міграції, розвитку процесів в ЄС, конфлікту в Україні та відносин з Росією. Але під час зустрічей ці розбіжності не проявлялися. "Я дуже задоволений, що у нас було спільне розуміння з широкого спектру питань", - додав він.

У повідомленні на сайті Білого дому про зустріч Пенса із Габріелем зазначається, що обидві сторони наголосили на важливості виконання всіма членами НАТО своїх зобов'язань та внесків до колективної оборони. Пенс повідомив, що візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка запланована на 17-19 лютого, та відвідає Брюссель.

Очікується, що Тіллерсон візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки у Бонні цього місяця.