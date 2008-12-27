БЮТ: необхідна ротація в уряді

06:50, 27 грудня 2008
Політика
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Андрій Портнов думає, навіщо йому ФДМУ

Фракція БЮТ вимагатиме поставити на голосування питання щодо призначення нового голови Фонду державного майна України у перший пленарний тиждень нового року.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Він наголосив, що фракція БЮТ визначилась з кандидатурою на цю посаду і є відповідне подання прем’єр-міністра щодо призначення головою ФДМУ Андрія ПОРТНОВА. «Жодної іншої кандидатури БЮТ не має», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО зауважив, що причиною нерозгляду цього питання одразу ж після звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ є зовсім не фактор того, що це питання потрібно узгодити з якоюсь з фракцій коаліції, зокрема з НУ-НС. «Єдиний стримуючий фактор є позиція самого ПОРТНОВА, оскільки він певний час ставив під сумнів доцільність свого перебування на цій посаді. І остаточне рішення залежить саме від нього», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО також зауважив, що одночасно з питанням про призначення нового голови ФДМУ будуть розглядатися і інші кадрові питання, зокрема щодо змін в уряді.

За словами народного депутата, на сьогоднішній день необхідно зробити ротацію в Кабінеті міністрів, оскільки «в уряді деякі міністри працюють як опозиція до загального курсу Кабміну».

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня ВР 259-ма голосами звільнила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду держмайна, який вона очолювала з квітня 2005 року.

При цьому деякі депутати з фракції Партії регіонів відзначали доцільність заслухати звіт голови ФДМУ.

Водночас голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сказав, що це було б доцільно зробити і «або подякувати, або висловити критичні зауваження».

Він нагадав, що парламент неодноразово запрошував В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для звіту у ВР, і це питання неодноразово відкладалося. Після цього парламент вирішив розглядати дане питання навіть за відсутності В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Сама В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що сьогоднішнє рішення ВР про її звільнення суперечить законодавству, зокрема, Конституції України, Трудовому кодексу та закону про Кабінет міністрів України.

 

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