Литвин пропонує не усувати Ющенка
Все одно вибори вже незабаром
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає недоцільним починати процедуру імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції “Підсумки роботи за 2008 рік та завдання Верховної Ради України на 2009 рік”.
„Демократія, окрім всього іншого, це ще й терпіння, його треба набратися всім, залишилось вже зовсім небагато (до наступних президентських виборів – УНІАН)”, - зауважив голова ВР.
Він переконаний, що на сьогодні неможливо з дотриманням норм законодавства усунути главу держави в порядку імпічменту.
„Політично це питання, очевидно, педалюється й буде педалюватись”, - вважає В.ЛИТВИН.
В.ЛИТВИН наголошує, що нині в Україні не треба збурювати ситуацію.
Як повідомляв УНІАН, цього тижня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виступили за початок імпічменту Президента України.