Литвин пропонує не усувати Ющенка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає недоцільним починати процедуру імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції “Підсумки роботи за 2008 рік та завдання Верховної Ради України на 2009 рік”.

„Демократія, окрім всього іншого, це ще й терпіння, його треба набратися всім, залишилось вже зовсім небагато (до наступних президентських виборів – УНІАН)”, - зауважив голова ВР.

Він переконаний, що на сьогодні неможливо з дотриманням норм законодавства усунути главу держави в порядку імпічменту.

„Політично це питання, очевидно, педалюється й буде педалюватись”, - вважає В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН наголошує, що нині в Україні не треба збурювати ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виступили за початок імпічменту Президента України.