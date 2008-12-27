Ющенко закінчив виступ на з’їзді НСНУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО – голова політичної партії «Народний союз «Наша України» - завершив свій виступ на з’їзді партії, який проходить сьогодні у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, виступ глави держави на з’їзді тривав майже дві години.

Звертаючись до делегатів з’їзду, В.ЮЩЕНКО вкотре покритикував діяльність уряду, а також наголосив на необхідності прийняття відповідних рішень щодо членів «Нашої України», які підписали угоду про коаліцію.

Як повідомив кореспонденту УНІАН делегат з’їзду, який побажав залишитися невідомим, переважною більшістю голосів учасники заходу виключили з порядку денного з’їзду питання про створення робочої групи з питань об’єднання національно-демократичних сил (йдеться насамперед про об’єднання «Нашої України» з «Єдиним центром» - УНІАН).

Наразі після виступу голови партії делегати з’їзду продовжили розгляд внесених до порядку денного питань. Це, зокрема, щодо поточної політичної та соціально-економічної ситуації в країні, про внесення змін та доповнень до статуту партії, про обрання політичної ради тощо.